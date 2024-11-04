جامعة كفر الشيخ تشارك في الاحتفال بالعيد القومى الـ68 للمحافظة

أقيمت احتفالية كبرى للاحتفال بالعيد القومى الـ68 لمحافظة كفر الشيخ بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة كفر الشيخ، برعاية وحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وشهدت الاحتفالية حضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء صلاح سلامة، واللواء أحمد ذكي عابدين، واللواء السيد نصر محافظين كفرالشيخ السابقين، ونواب رئيس الجامعة، وامين عام الجامعة، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية ومديرى المديريات بمحافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وخلال الاحتفالية قدمَّ اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل أبناء كفر الشيخ بمناسبة العيد القومي للمحافظة، سائلاً المولي عز وجل أن يكون عيداً سعيداً على أبناء المحافظة، وأن تشهد المحافظة المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدماً الشكر لجامعة كفر الشيخ على المجهود المبذول فى الاحتفالية وفى احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة للواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وأهالى المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، معربا عن سعادته وأسرة جامعة كفر الشيخ بمشاركة شعب كفر الشيخ احتفالاتهم بعديها القومي الـ68، حيث تحتفل محافظة كفر الشيخ فى الرابع من نوفمبر من كل عام بعيدها القومي، تخليدًا لذكرى معركة البرلس الخالدة، وانتصار البحرية المصرية على قوات العدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦، مؤكدا أن مشاركة الجامعة في احتفالية العيد القومي للمحافظة تأتي بهدف رفع الوعى لدى أبنائها الطلاب بما تشهده المحافظة من تنمية وتطوير، وتأكيدا لسعى جامعة كفر الشيخ لدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة باعتبارها بيت خبرة تضم أفضل المتخصصين بكافة المجالات.

وتضمنت الاحتفالية القران الكريم، وعرض فيلم تسجيلي عن معركة البرلس، وفيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة على أرض محافظة كفر الشيخ، وفقرة استعراضية لطلبة كلية التربية الرياضية، وعرض فني قدم فيه عدد من الاغاني الوطنية لطلبة كلية التربية النوعية بالجامعة.