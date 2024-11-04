بعد أزمة هند عبد الحليم.. تحذيرات من حقن التخسيس

يلجأ الكثير من الأشخاص المصابون بالسمنة المفرطة، إلى الحلول السريعة مثل حقن التخسيس لضمان جسم مثالي، ونجد ذلك شائعا “بالوسط الفنى ”، وأقبل الكثيرون على هذه الحلول السريعة وكان من بينهم الفنانة هند عبدالحليم التي تعرضت بسبب تناولها لتلك الحقن إلى الإصابة بالشلل.

الفنانة هند عبدالحليم

ونرصد في السطور التالية أضرار تناول تلك الحقن حتى نتجنبها:

المقصود بحقن التخسيس

شاع استخدام حقن التتخسيس كتقنيه طيبه جديدة بمجال الطب لعلاج السمنة وفى ذلك اقبل عليها الكثيرين ولعل أكثرهم من المشاهير ولعلهم أقبلوا عليها لأنها صارت من أهم صيحات الرائجة فى عالم التجميل، والمساهمة لتحقيق جسم ممشوق خالى من الشحوم والدهون الموجودة تحت الجلد.

طريقة استخدامها

تعد تقنيه طيبة جديدة اذ تحول الدهون المتراكمة على الجلد إلى إلى أحماض أمينيه تتسرب للجهاز البولى وعنها يتخلص الجسم من الدهون ويطهر بمجرد حقنها وذلك لكونها تعد بمثابة مخدر موضعى لتخدير المنطقة المراد حقنها وهذه الطريقة قد يفضلها البعض اذ يعتقدون انها وسيلة امنه وغير مؤلمه للتخلص من الدهون وبذلك تصبح علاج بسيط وقصير وقد تكون مدتها ما بين 5 إلى 30 دقيقة ذلك ما يقره البعض من خبراء الصحة.

أضرارها

على النقيض هناك من الخبراء يحذرون من أضرارها وأضرار اللجوء اليها إذ يحصرون تلك االأضرار فى إصابة الجسم العدوى الجلدية بسبب عدم تعقيمها فضلا عن الإحساس الذى يشعر به المريض اذ يشعر بالحرق وهذا الحرق قد يساهم فى وجود بعض من الكدمات فضلا عن التورم المصحوب لتلك الكدمات الذي يرافقه شعور بالكحة المفرطة التى قد يعقبها تهيج بالمنطقة المرادة وعلى ذلك ينتهى الامر بجلطة دائمة تصيب الجسم تنتهى بالإصابة بالسكري الذى عنه ينتج عنه الإصابة بالجلطة الدماغية، ولذلك يحذر خبراء الصحة من استخدامها لخطورتها على الصحة، ولكن ينصحون بتناول الأعشاب الطبيعية كبديل عن هذه الحقن الضارة.