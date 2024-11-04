جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم البيئي المجتمعي الأول لكلية الطب

نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب، اليوم الإثنين؛ فعاليات: اليوم البيئي المجتمعي الأول لكلية الطب، تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي، وعلاقته بمجالات الصحة"؛ تنفيذاً لمبادرة "بداية جديدة، لبناء الإنسان"، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بالمستشفى الجامعي الرئيس، تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هدى مخلوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر خلالها؛ الدكتور طارق كمال، أستاذ الهندسة الكهربائية، والمشرف علي مركز شبكة المعلومات بالجامعة.

شهد اليوم البيئي حضور؛ الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات، والدكتور عاطف القرن أستاذ الأمراض الصدرية بالكلية، ومقرر اليوم، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس جامعة أسيوط، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، وشباب الأطباء.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية موضوع اليوم العلمي، الذي يناقش الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالأنظمة التكنولوجية في النواحي الصحية، خاصة أن العالم يشهد تطوراً كبيراً في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وتخصص الريبورتات، لافتاً إلى أهمية الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين التشخيص، والعلاج، وكافة أوجه الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد العليم؛ أهمية اليوم البيئي المجتمعي الأول؛ في أهمية إدخال التكنولوجيا في التعليم الطبي، واستخدامها في الرعاية الصحية، موضحاً : إن خريج كلية الطب خلال الفترة المقبلة؛ يمارس المهنة في ظل وجود آليات الذكاء الاصطناعي، ومُلم بكافة تقنياتها، ومتطلباتها، موجهاً رسالته للمشاركين؛ بضرورة الاستفادة من اللقاءات العلمية، والندوات التثقيفية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور علاء عطية؛ سعي الكلية إلى تنظيم الأيام العلمية المثمرة، والتي تتبناه مختلف القطاعات، بالتنسيق مع الأقسام المختلفة بالكلية؛ لتقديم معلومات مثمرة لشباب الأطباء؛ من أجل توفير خدمات، ورعاية صحية لكافة المواطنين المترددين من مختلف محافظات صعيد مصر، متمنياً لكافة المشاركين؛ الاستفادة القصوى، والخروج بمعلومات مثمرة.

وأعربت الدكتورة أماني عمر؛ عن بالغ سعادتها بانطلاق اليوم البيئي الأول، والذي يأتي تزامناً مع افتتاح وحدة الاستقبال العام الجديدة بمستشفيات جامعةأسيوط، والتي تقدم خدمات طبية، ورعاية صحية متميزة، وتخدم كافة المرضى المترددين عليه من مختلف محافظات الصعيد، فضلاً عن ما شهده اليوم من افتتاح "وحدة الإصابات الجديدة بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي"، موضحةً أهمية موضوع الندوة، والتي تعد فرصة لشباب الأطباء، والباحثين؛ للاستفادة من مشاركة قامات متميزة، تقدّم معلومات مثمرة؛ لتطبيق تلك الاستفادة على أرض الواقع.

وأوضحت الدكتورة هدي مخلوف: إن اليوم البيئي المجتمعي الأول؛ هو جزء من أنشطة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية الطب، وضمن أنشطة مبادرة بداية جديدة؛ لبناء الإنسان، التي تهتم بالتعليم، والصحة، والرياضة، والتنمية البشرية، مشيرةً إلى أن الهدف من اليوم هو التوعية بالذكاء الاصطناعي، وعلاقته بمجالات الصحة المختلفة، متمنية أن يكون اليوم البيئي مثمراً، من الناحية العلمية، والمجتمعية.

وشارك الدكتور طارق كمال بمحاضرة، تناول فيها: تعريف الذكاء الاصطناعي، أنواع الذكاء الاصطناعي، التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، واستخداماته في مجالات الحياة المختلفة، استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، والمجال الدراسي، ثم تناول بالشرح أمثلة على الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدامه في عمل عرض تقديمي.

واستعرض الدكتور عاطف القرن محاضرة: بعنوان: "نظرة ثقافية فلسفية إلى الذكاء الاصطناعي"، والتي ناقش خلالها: فكرة الذكاء الاصطناعي، واستعمالات الذكاء الاصطناعي، مستقبل الذكاء الاصطناعي في الطب، المحاذير والتخوفات من الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام فعاليات اليوم البيئي؛ تم تقديم شهادة تقدير للدكتور طارق كمال، أستاذ الهندسة الكهربائية، والمشرف على مركز شبكة المعلومات بالجامعة؛ لمشاركته المثمرة في فعاليات اليوم.

