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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا قزمان يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس بالعريش

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ترأس الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة العريش، بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وشمامسة الكنيسة، وبحضور شعبها المقيم بالمنطقة.

وفي سياق آخر، عقد مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو، اجتماعهم الدوري، بكنيسة السيدة العذراء بحلوان، مقر الإيبارشية، بحضور الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.

ألقى الأنبا ميخائيل، خلال اللقاء كلمة روحية بعنوان "احتياج الله للإنسان"، كما أثنى على تواجدهم بمؤتمر "خدام الطفولة الأول" الذي نظمته الإيبارشية خلال الفترة الماضية.

وشهد اللقاء الإعلان عن تأسيس بعض اللجان بالإيبارشية وهي لجنة مرحلة المراهقة، ولجنة إعداد الخدام، ولجنة العضوية الكنسية، كما تضمن مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

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