تفاصيل اجتماع مدير تعليم الفيوم مع مديري المدارس الابتدائية

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع مع مديري المدارس الابتدائية بإدارات (أبشواي وشرق وغرب الفيوم التعليمية)، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمد عبدالفتاح مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

أكد الدكتور خالد قبيصي، ضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتطبيق كافة اللوائح والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بمدارس الفيوم.

كما أشار وكيل الوزارة إلى عدد من التعليمات والمهام لمديري المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، ومنها:

سور المدرسة: إزالة العبارات المسيئة من على سور المدارس من الخارج، وكتابة عبارات وطنية وأخلاقية، ومدخل باب المدرسة : ضرورة تواجد أمن المدرسة فى مدخل باب المدرسة طوال ساعات اليوم الدراسي، وعلم مصر : ضرورة رفع علم جمهورية مصر العربية فى مكان ظاهر فى مدخل المدرسة وفي أعلى المبني المدرسي، وطابور الصباح : التأكيد على حضور جميع المعلمين والطلاب وإدارة المدرسة طابور الصباح وتحية العلم، وأن الهدف من طابور الصباح هو إنضباط اليوم الدراسي منذ بدايته.

كما تتضمن الاجتماع حول الإذاعة المدرسة : يجب أن تكون الإذاعة المدرسية شاملة ومفيدة لجميع التلاميذ ، وأن تحتوى على جميع الفقرات الأساسية بالإضافة إلى بث روح الولاء والانتماء للوطن من خلال الإذاعة المدرسية سواء كلمة أو نشيد وطنى، وتنظيم *مسابقة فى الإذاعة المدرسية عن القيم التربوية* (الصدق والعدل والمساواة والتسامح والأمانة)، وتفعيل الإشراف اليومي* للمعلمين، سواء فى الفناء أو الفصول الدراسية أثناء اليوم الدراسي.

وكذا نظافة المدرسة والفصول الدراسية ودورات المياه، والتنبيه على النظافة الشخصية والنظافة العامة بالمدرسة، والصفحة الإعلامية للمدرسة بأن يكون مسئول عنها مدير المدرسة مسئولية كاملة ، ويشرف عليها المسئول الإعلامي بالمدرسة.

وكذالك حصر اعداد للتلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة ، من خلال إملاء التلاميذ قطعة لغة عربية ، وتقييم التلاميذ بالدرجات ، (تقييم قبلي ) ، وإعداد برنامج علاجي للقراءة والكتابة بالمدرسة (تقييم بعدي) ، والمقارنة بين التقييم القبلي والبعدي.

وضرورة التواصل المباشر والفوري مع مدير عام الإدارة التعليمية ، في حالة حدوث أي مشكلة أثناء اليوم الدراسي، وتحديد وقت لزيارة أولياء الأمور إلى المدرسة، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي، ومتابعة التقييمات والأداءات والواجبات المنزلية.

كما أكدت ريحاب عريق، وكيل المديرية على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وعلاج مشكلة التسرب من التعليم، وكذلك مشكلة غياب بعض التلاميذ من المدرسة، والتأكيد على تطبيق برامج علاجية للتلاميذ الضعاف.

وفي كلمته أكد محمد فتحي، على المتابعة الفنية اليومية المستمرة لمدير المدرسة للفصول الدراسية، وعدم التعديل فى كثافة الفصول الدراسية، وحصر الديسكات الزيادة بالمدرسة وتجميع الرواكد الخشبية، ومتابعة دفاتر التحضير للمعلمين بصفة مستمرة.

كما أشار محمد عبدالفتاح مدير التعليم الابتدائى، إلى تعليق قوائم الفصول ، ومتابعة الإشراف المدرسي فى الفترتين الصباحي والمسائي، وفي حالة خروج أحد العاملين بالمدرسة، ضرورة تسليم صورة من المأمورية أو خطاب التأمين الصحي لمدير المدرسة.

وفي نهاية الإجتماع، أشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات الدورية والمستمرة مع مديري المدارس ، للوقوف على أى مشكلات أو عقبات ووضع حلول فورية لها، من أجل انضباط وانتظام وتطوير العملية التعليمية بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

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