الانتخابات الأمريكية 2024.. موعد فتح لجان الاقتراع

ينتظر الأمريكيون بدء الانتخابات الرئاسية 2024 غدًا الثلاثاء، بعد موسم انتخابي مضطرب تخلله أحداث غير مسبوقة.

ومن أبرز هذه الأحداث محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب مرتين، وانسحاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن من السباق قبل 100 يوم من موعده، مما أتاح الفرصة لنائبته كامالا هاريس لتكون المرشحة الديمقراطية.

إقبال قياسي في الاقتراع المبكر

في سباق محتدم وُصف بأنه من أكثر السباقات تقاربًا في السنوات الأخيرة، صوّت بالفعل أكثر من 77 مليون أمريكي خلال فترة الاقتراع المبكر، وهو ما اعتبره مراقبون دليلًا على شدة التنافس بين المرشحين الرئيسيين.

وتشير بيانات "مختبر الانتخابات" بجامعة فلوريدا إلى أن إجمالي الأصوات المبكرة بلغ 77،366،000، توزعت بين 42 مليونًا من الناخبين الذين صوتوا بالحضور الشخصي و35 مليونًا عن طريق البريد.

يوم التصويت الرئيسي

يستعد الأمريكيون غدًا، الثلاثاء الأول من نوفمبر، للإدلاء بأصواتهم في يوم التصويت الرئيسي والأخير للانتخابات في الولايات المتحدة، ليصبح بذلك أول ثلاثاء من شهر نوفمبر يومًا حاسمًا في السباق نحو البيت الأبيض.

ساعات فتح لجان التصويت

ومن المتوقع أن تفتح لجان التصويت أبوابها في الولايات الخمسين تباعًا حسب التوقيتات المحلية، لاستقبال ملايين الناخبين الذين يفضلون التصويت في اليوم الأخير.

توقيت فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية

نشرت صحيفة "يو إس إيه توداي" تفاصيل حول مواعيد بدء التصويت في مختلف الولايات الأمريكية، حيث تختلف مواعيد فتح مراكز الاقتراع من ولاية لأخرى، وقد تتفاوت التوقيتات بين الولايات نفسها حسب التوزيع الزمني لكل منطقة.

بدء التصويت في السادسة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

تفتح عدة ولايات أبواب مراكز الاقتراع في السادسة صباحًا، وهو ما يعادل الثانية عشرة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتشمل هذه الولايات: أريزونا، كونيتيكت، إلينوي، إنديانا، كنتاكي، لويزيانا، مين، ميسوري، نيوجيرسي، نيويورك، وفرجينيا.

التصويت يبدأ في الساعة 6:30 صباحًا لبعض الولايات

تبدأ بعض الولايات الأخرى التصويت بعد نصف ساعة، في السادسة والنصف صباحًا، وهو ما يتزامن مع الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويشمل هذا التوقيت ولايات نورث كارولينا، أوهايو، وويست فرجينيا.

الساعة السابعة صباحًا: بدء التصويت في العديد من الولايات

تفتح مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحًا، والتي توافق الواحدة ظهرًا إلى الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، في ولايات عدة مثل ألاباما، ألاسكا، كاليفورنيا، كولورادو، ديلاوير، العاصمة واشنطن، فلوريدا، جورجيا، هاواي، آيوا، كانساس، ماريلاند، ماساتشوستس، ميشيجان، مينيسوتا، ميسيسيبي، مونتانا، نبراسكا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوكلاهوما، أوريجون، بنسلفانيا، رود آيلاند، ساوث كارولينا، ساوث داكوتا، تكساس، يوتا، ويسكونسن، ووايومنج.

أوقات أخرى لبداية التصويت في بعض الولايات

تبدأ ولاية أركنساس التصويت في الساعة 7:30 صباحًا (2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة)، بينما تنطلق عملية الاقتراع في أيداهو ونبراسكا في الثامنة صباحًا، وهو ما يعادل الثانية إلى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مرونة في بعض الولايات بوقت بدء الاقتراع

يختلف وقت فتح مراكز الاقتراع في ولايات أخرى حسب المقاطعات، مثل نيو هامبشاير وتينيسي وواشنطن، حيث تحدد كل مقاطعة أو بلدية وقتًا مختلفًا.

أما في ولايات مثل نورث داكوتا وفيرمونت، فتوجد فترة زمنية محددة يمكن بدء التصويت خلالها، حيث تفتح مراكز الاقتراع في نورث داكوتا بين السابعة والتاسعة صباحًا، بينما تبدأ في فيرمونت من الخامسة إلى العاشرة صباحًا.