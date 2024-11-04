وزير الشباب يستقبل مسؤولي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، برئاسة عبدالله عبدالعالي الحميدان، ومسؤولي مكتب «قادرون باختلاف» بوزارة الشباب والرياضة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة وذلك بمكتب مجمع حمامات السباحة بهيئة ستاد القاهرة الدولي.

تناول اللقاء الاطلاع علي الجولات التفقدية التي قام بها الوفد الإماراتي للاطمئنان علي سير العمل بمراكز التخاطب والتي أقيمت داخل مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية المختلفة والتي كان اخرها زيارة الوفد لمحافظة شمال سيناء ومحافظة القليوبية.

واكد وزير الشباب للوفد الإماراتي، أن برنامج جسور امل يمثل جزء هام من التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومصر والذي يعكس الرؤية المشتركة بين الشقيقتين لتعزيز التنمية المستدامة الشاملة وأشار "صبحي "علي جوده الخدمات المقدمة بمراكز التخاطب للمستفيدين وايضًا البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري ، منوها الي ان هذا المشروع الإنساني المميز يمثل عمل خيري وانساني كبير يتم بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة ومصر وان المستفيدين من المراكز قد أعربوا عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم والتي بلغ عدد المستفيدين بالمشروع الي ما يفوق الـ١٧ ألف مستفيد .



ومن المتوقع ان يصل عدد مراكز التخاطب الي "١٢٨" مركز للتخاطب بنهاية العام الجاري .

فيما ارجع رئيس الوفد الإماراتي لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم السيد عبد الله الحميدان ان الجولات التي قام بها الوفد في محافظات مصر المختلفة تتم للتعرف على احتياجات ذوي الهمم، وذلك بهدف تطوير البرامج والخدمات المقدمة لتلبيه احتياجاتهم بشكل أفضل.

وأشار الي انه قد تم الانتهاء من تنفيذ وإنشاء "٧٩ "مركز للتخاطب وسيصل العدد الي "٩٨ "مركز بنهاية الشهر الجاري وتتواجد تلك المراكز بمختلف محافظات الجمهورية .

جدير بالذكر أن وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم قد بدأ جولاته بمحافظة شمال سيناء، ثم تبعها زيارة لمحافظة "القليوبية ، وسيقوم الوفد بعمل زيارة لكلاً من محافظة المنوفية، والدقهلية، والإسكندرية .

وسوف يختتم الوفد زيارته بمراكز التخاطب بمحافظة الجيزة.

كما انطلقت فعاليات تدريب اخصائيين مراكز التخاطب و تنمية المهارات

بالمدينة الشبابية بالإسكندرية وقد بدأ اليوم أولي فعاليات التدريب وورش العمل لاخصائيين التخاطب وتنمية المهارات العاملين داخل مراكز التخاطب و تنمية المهارات و ذلك بالتعاون بين وزارة الشباب و الرياضه (مكتب قادرون باختلاف بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير) ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ويستمر التدريب من الفترة ١١/٤ الي ١١/٧ بمشاركة مدربين من مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم.

وعلي هامش تواجد الوفد الإماراتي تم عمل العديد من القوافل الطبية بالعديد من المحافظات المصرية لعمل العديد من الكشوفات الطبية لاهالي المحافظات التي نفذ بها تلك القوافل الطبية.