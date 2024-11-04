محافظ الأقصر يعلن قرب انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمركز أرمنت

الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 08:23 م

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، عن قرب انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمركز أرمنت تمهيداً لدخول الخدمة، وذلك في ختام جولة له بمدينة أرمنت ضمن جولاته الميدانية المستمرة بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية، وتفقد خلالها سير العمل بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محافظ الأقصر يتابع سير العمل بمجلس مدينة أرمنت

وعقد محافظ الأقصر، لقاء مع عدد من العاملين بمجلس مدينة أرمنت، ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة والمركز التكنولوجي، وتابع خلال الاجتماع سير العمل بمجلس مدينة أرمنت، كما اطلع المحافظ على معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بالاهتمام بملفات التصالح والتقنين ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة مخالفات البناء أولا بأول، وتحسين مستوى النظافة.

كما وجه المحافظ، المسئولين بالمدينة، بالاهتمام بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى مركز أرمنت، مؤكداً على أهمية الانتهاء من كافة أعمال المرافق تمهيداً لبدء أعمال رصف الشوارع.

حضر اللقاء، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز أرمنت، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية.

اجتماع المجلس (5)

اجتماع المجلس (1)

اجتماع المجلس (3)

اجتماع المجلس (4)