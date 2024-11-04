المصري يحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

حقق فريق ناشئي المصري للسباحة بالزعانف تحت قيادة الدكتور أحمد علاء رئيس جهاز الألعاب المائية بالنادي، انجازًا كبيرًا بفوزه بالمركز الأول في الترتيب العام لبطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف " 2024 " والتي أقيمت بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي وذلك بعد الفوز بستة عشر ميدالية متنوعة بواقع ست ميداليات ذهبية وخمس فضية ومثلها برونزية ، كما حقق الفريق انجازًا اخرًا باقتناص كأسي أفضل سباحة لمرحلتي 11 ، 13 عام.

صرح بذلك اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي المصري، مضيفًا أن اللاعبة حبيبة محمد الدمراش نجحت في الحصول على كأس أحسن سباحة لمرحلة 13 عام بعدما نجحت في الحصول على ميداليتين ذهبيتين في سباقي 100 ، 200 م مونو، كما حصدت اللاعبة عائشة محمد حنيدق كأس أحسن سباحة في مرحلة 11 عام بعد تحقيقها ثلاث فضيات في سباقات 50 ، 100 م مزدوجة ، 50 م مونو.

أما عن باقي النتائج فقد حقق اللاعب زين محمد الصاوي ( مرحلة 11 عام ) ميداليتين فضيتين في سباقي 50 ، 100 م مزدوجة ، فيما حقق اللاعب آدم محمد كراوية ( مرحلة 11 عام ) المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 م مونو.

وفي سباقات التتابع، نجح فريق المصري المكون من ( آدم كراوية - عائشة حنيدق - زين الصاوي - نور البهائي) في تحقيق المركز الاول والميدالية الذهبية 200 م مزدوجة مختلط مرحلة 11 عام ، كما نجح الفريق المكون من (آدم كراوية- عمر السيد مختار - زين الصاوي - يوسف زكريا) في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 400 م مونو بنين ،

أما باقي اللاعبين الذين أسهموا في تحقيق البطولة للقلعة الخضراء فهم عمر السيد مختار ، نور الدين محمد عياده ، يوسف محمد زكريا ، مريم محمد الجبروني ، نور اسلام البهائي ، مهند محمد مصطفي ، مصطفي محمد الجبروني ، محمود محمد أبو النور ، جودي محمد الشاعر ، يحيي حسين مسعد

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للعبة يتكون من دكتور احمد علاء رئيس جهاز الألعاب المائية بالنادي ومعه كل من كابتن محمد زرمبة ، كابتن عبد الرحمن عثمان ، كابتن احمد اشرف ، كابتن عبد العزيز ، كابتن ماريو ، كابتن احمد هيثم اداري الفريق.

