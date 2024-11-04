محافظة كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي الـ 68 بمسرح الجامعة

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، بمناسبة مرور 68 عامًا على انتصار معركة البرلس البحرية، 4 نوفمبر 1956، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفرالشيخ، جاء ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء صلاح سلامة، واللواء أحمد ذكي عابدين، واللواء السيد نصر محافظين كفرالشيخ السابقين، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية_مدير أمن كفرالشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير ادارة الأمن الوطني، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء مهندس طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وسامي عبدالله، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وخالد بدر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي للبنك الزراعي، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديري عموم المصالح والقطاعات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية.

بدأت الاحتفالية، بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن معركة البرلس البحرية، ثم كلمة ترحيب لرئيس الجامعة، ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة على أرض محافظة كفرالشيخ، ثم كلمة محافظ كفرالشيخ، ثم عرض فرقة كلية التربية الرياضية، ثم عرض غنائي لفرقة الموسيقي العربية لكلية التربية النوعية، ثم عرض عزف فردي، ثم عرض غنائي، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وفي كلمته، رحب محافظ كفرالشيخ، باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء صلاح سلامة، واللواء أحمد ذكى عابدين، واللواء السيد نصر، محافظي كفرالشيخ السابقين، والقيادات الأمنية والعسكرية والرقابية والتنفيذية، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وكافة العاملين بالجامعة للجهود المبذولة في خدمه المجتمع وتنظيم هذا الحفل العظيم.



وقال محافظ كفرالشيخ، نحتفي اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا، الذكرى السنوية للعيد القومي لمحافظة كفرالشيخ، هذا اليوم الذي يُجسد قيمة البطولات والتضحيات التي سطرتها أجيال من أبناء هذه الأرض الطيبة في معركة البرلس البحرية عام 1956، والتي كانت نقطة تحول هامة في تاريخ مصر، ففي هذا اليوم التاريخي، تصدى أبطال البحرية المصرية جنبًا إلى جنب مع أبناءنا من أهالي البرلس الأبطال، بكل شجاعة لقوات الأسطولين الفرنسي والبريطاني، رغم التفوقِ في العتاد، مقدمين لنا درسًا خالدًا في الشجاعة والتضحية، مجسدين أسمى معاني الوطنية والإخلاص في سبيل الوطن.

وقدم محافظ كفرالشيخ، تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أسمى الأمثلة في التضحية والفداء، سائلًا الله أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، كما قد تحيةً إجلال وتقديرٍ لكل فرد شارك ويشارك في بناء هذه المحافظة العريقة، مؤكدًا أن مسيرة التنمية لن تتوقف، بل تتضاعف الجهود، وتستمر حتى نحقق لأبنائنا من الأجيال القادمة مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا.

محافظ كفرالشيخ يهنئ القوات البحرية بذكرى معركة البرلس

وهنأ محافظ كفرالشيخ، أهالي المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ في الذكرى الـ68 لانتصار قواتنا البحرية الباسلة في معركة البرلس البحرية ضد العدوان الثلاثي على مصر، في 4 نوفمبر 1956م، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لمواصلة العطاء، فالشهداء هم منارة نضيء بها دروبنا، وعلينا أن نحافظ على إرثهم ونواصل مسيرتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة بتاريخها العريق، ليست مجرد مساحة من الأرض، بل هي نبضٌ متجدد للتنمية والعطاء، وقد واجهت هذه المحافظة، خلال مسيرتها، العديد من التحديات، ولكنها استطاعت، بفضل الجهود المخلصة والعزيمة القوية، والعمل الدؤوب؛ أن تحول هذه التحديات إلى فرص للنجاح والازدهار، منوهًا أن أبناء كفرالشيخ لم يقتصر دورهم على مواجهة العدو الخارجي فحسب، بل امتد أيضًا إلى تعزيز التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة لكل مواطن من أهالي هذة المحافظة الطيب أهلها.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، تدشين بوابة محافظة كفرالشيخ الإلكترونية

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ونوه محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة قد حققت بفضل الجهود المخلصة والعمل الدؤوب، إنجازات ملموسة في كافة القطاعات، بدءًا من مشروعات البنية التحتية، وتطوير المرافق العامة، مرورًا بدعم القطاع الزراعي والصيد، اللذين يشكلان أساس الاقتصاد المحلي، وصولًا إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورفع كفاءة شبكات الطرق والنقل.

مشاريع قومية على أرض محافظة كفرالشيخ تساهم في التنمية

ولفت محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة قد شهدت تطورًا نوعيًا في مشروعات قومية كبرى أهمها محطة كهرباء البرلس، ومصنع الرمال السوداء، ومشروعات الاستزراع السمكي بغليون، ومشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات القومية على أرض محافظة كفرالشيخ؛ لتصبح نموذجًا يُحتذى به في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ليست مجرد أرقام، بل تمثل أملًا جديدًا للمستقبل، وحُلمًا واعدًا للاجيال القادمة، حيث توفر فرص عمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

محافظ كفرالشيخ المحافظة تحظى برعاية رئيس الجمهورية

وأفاد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تحظى برعاية خاصة من القيادة السياسية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي يسعى دائمًا إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يجعل كفرالشيخ في قلب الاهتمام التنموي على مستوى الجمهورية، موضحًا أن مشروعات الإعمار والتنمية التي تُنفذ حاليًا تعكس رؤية شاملة للتنمية تسعى لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الاحتفال بهذه الذكرى الخالدة، يؤكد لأبنائنا وشبابنا أن هذه الأرض التي رويناها بالتضحيات تتطلب منا أن نبذل كل الجهد والعرق لاستكمال مسيرة البناء، ليظل اسم كفرالشيخ دائمًا مرفوعًا بالعمل والانتاج، وتظل هذه المحافظة العريقة دائمًا في مصاف محافظات الجمهورية في التميز والتطوير، مضيفًا أن الله عز وجل قد منّ على محافظة كفرالشيخ، بموقعها الجغرافي المتميز بين نهر النيل والبحر المتوسط، لتمثل قلبًا نابضًا في دلتا مصر والنيل، بما تتميز به من أرض خصبة وإمكانات اقتصادية واعدة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن نصب تذكاري محافظة كفرالشيخ بالبرلس والذي ينطلق منه الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة اليوم يعرف بـ"النصب التذكاري لمعركة البرلس البحرية"، ويقع هذا النصب في مدينة البرلس، ويخلد ذكرى معركة البرلس البحرية التي حدثت في 4 نوفمبر 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر، حيث يضم تمثالًا يجسد مشهد المعركة، ويعد رمزًا للفداء والبطولة التي أظهرها أبطال البحرية المصرية، ويشمل التصميم لوحات ونقوش تظهر أسماء الشهداء، وتفاصيل المعركة، ويعتبر معلمًا ثقافيًا وتاريخيًا يستقطب الزوار للاطلاع على جزء مهم من تاريخ المقاومة المصرية.

داعيًا الله أن يحفظ الله مصر الكنانة، وشعبها المصري الأصيل مصدر قوتها وتماسكها، و جيشها وشرطتها درعًا حصينًا.