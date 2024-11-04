10 نصائح للحفاظ على صحتك خلال موجات الطقس البارد

مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد الحاجة إلى الاستعداد لمواجهة انخفاض درجات الحرارة، وارتفاع احتمالية الإصابة بالأمراض الموسمية، وتتجدد التحديات الصحية سنوياً مع كل شتاء، مما يجعل من الضروري اتباع إرشادات تعزز المناعة وتقي من العدوى، وفي هذا السياق، يقدم الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، "الوصايا العشر لاستقبال الشتاء"، وهي نصائح وقائية تساهم في مرور الموسم البارد بسلام.

1- تجنب التعرض للتيارات الباردة بعد الاستحمام: يُنصح بالاستحمام بماء فاتر، وتجنب الخروج مباشرةً بعده، كما يُفضل شرب الماء صباحاً وغسل الوجه جيداً قبل الخروج وتهوية المنزل بفتح النافذة قليلاً.

2- اختيار الملابس القطنية: يُفضل ارتداء الملابس القطنية بدلاً من الصوف أو الجواكت البوليستر التي قد ترفع حرارة الجسم بشكل مفرط، مما يسبب تهيج الجلد ويزيد من فرص الإصابة بالعدوى.

3- دعم المناعة بالعسل والليمون: يمكن تناول ملعقة من عسل النحل مع عصير ربع ليمونة يوميًا، فهي تساعد في تعزيز المناعة وزيادة الشهية للطعام.

4- الحد من تقبيل الأطفال: للحفاظ على صحة الأطفال وتجنب انتقال العدوى، يُنصح بتجنب تقبيلهم، وإذا كان الطقس شديد البرودة، يُفضل إبقاؤهم في المنزل وعدم إرسالهم إلى المدرسة.

5- تجنب الملابس والألعاب المثيرة للحساسية: بالنسبة للأطفال المصابين بالحساسية، يُنصح بتجنب الملابس الصوفية والألعاب المحشوة التي قد تجمع الغبار وتسبب الحساسية.

6- تجنب الحيوانات الأليفة والنباتات في المنزل: إذا كان هناك طفل يعاني من الحساسية، يجب تجنب اقتناء حيوانات أليفة أو نباتات داخل المنزل، واستشارة الطبيب لإجراء اختبار الحساسية وتحديد العلاج المناسب، مثل العلاج المناعي.

7- دعم النظام الغذائي بالفيتامينات الأساسية: يُنصح بتناول فيتامينات C وA وD، لتعزيز المناعة في الشتاء. ويجب ملاحظة أن معظم التهابات الشتاء فيروسية، لذا لا يُنصح باستخدام المضادات الحيوية إلا عند الحاجة.

8- العناية بصحة الأنف: يُفضل استخدام محلول ملحي وبخاخ لترطيب الأنف، خصوصاً لمن يعانون من حساسية الأنف.

9- أخذ لقاح الإنفلونزا: يُعد لقاح الإنفلونزا والالتهاب الرئوي من الإجراءات الوقائية المهمة في هذا الموسم.

10- لقاح الروتا للأطفال: يُنصح أيضًا بأخذ لقاح الروتا، إذ إن الشتاء يُعد موسمًا لانتشار النزلات المعوية، والتي قد تكون أخطر من نزلات الصيف.