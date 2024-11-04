محافظ الأقصر يوجه بسرعة دخول مشروع توسعات محطة صرف صحي أرمنت للخدمة

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت، وذلك خلال جولة له بمدينة أرمنت ضمن جولاته الميدانية المستمرة بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية، وتفقد خلالها سير العمل بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن توسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت والتي يتم الصرف عليها من ( قري الرياينة ـ الرزيقات قبلي ـ الرزيقات بحري ـ المحاميد قبلي ـ المحاميد بحري ـ الديمقراط ـ السلام ) وتوابعهم، ويتم صرف ناتج المحطة علي خط سيب نهائي قائم قطر ٦٠٠مم وغابة شجرية .

وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية لمحطة المعالجة ٩١٪ والأعمال الكهروميكانيكية ٢٥٪، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع ١٣٠ ألف نسمة، وتعمل بطاقة 1٠/3٠ الف م٣/يوم، بتكلفة بلغت ٢١٠ مليون جنية.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر، بسرعة توريد المهمات الكهروميكانيكية المحلية والمستوردة للمشروع لتعزيز الاستفادة من الأعمال المنفذة ودخول المشروع إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

جولة موسعة لمحافظ الأقصر داخل قرية السلام بأرمنت

وكان المحافظ قد تفقد مشروع مد مرفق الصرف الصحي بقرية السلام بأرمنت، لخدمة نحو 26 الف نسمة من سكان القرية وتوابعها، بتكلفة 204 مليون جنيه حيث يتكون المشروع من عدد ٣ محطات رفع ( السلام الرئيسية ـ السلام الفرعية ـ حاجر ارمنت الغربي ) ، واستمع المحافظ لشرح حول نسب التنفيذ والتي وصلت الي 96% شبكات الانحدار و93% خطوط الطرد و 90% محطات الرفع للأعمال المدنية وجاري استكمال توريد المهمات الكهروميكانيكية.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام والذي تم إنشاؤه علي مساحة 330 متر بتكلفة حوالي 4 مليون جنيه، ويضم خدمات الإرشاد الزراعي والوحدة البيطرية والجمعية الزراعية لتقديم كافة الخدمة للمزارعين.

واستكمل المحافظ جولته، بتفقد مركز تنمية الأسرة بقرية السلام للوقوف علي نسبة تنفيذه والتي وصلت الي 80% حيث يتم استكمال أعمال انشاؤه علي مساحة 820 متر ليضم وعيادة تنظيم أسرة وفصول محو أمية مركز علاج طبيعي، وصالة ألعاب رياضية وحضانات وورش تدريب ومعرض مفتوح، بالإضافة إلى غرف إدارية وصالات استقبال.

رافق المحافظ خلال جولته، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز أرمنت، واللواء مهندس احمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ للجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية.

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