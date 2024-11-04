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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

الحارس ياسين بونو
الحارس ياسين بونو
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أعلن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الاستقلال الإيراني ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024/2025.

وتقام المباراة مساء اليوم الاثنين على ملعب "المملكة أرينا"، حيث يسعى الهلال لتعزيز صدارته في ترتيب منطقة الغرب بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات، حاصدًا 9 نقاط.

ومن أبرز ملامح تشكيل الهلال في هذه المواجهة وجود المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في خط الهجوم إلى جانب عبد الله الحمدان، بينما يجلس البرازيلي نيمار على دكة البدلاء.

تشكيل الهلال لمواجهة الاستقلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي.

خط الوسط: سافيتش، سالم الدوسري، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش، عبد الله الحمدان.

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