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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منى زكي تبكي في مهرجان البحرين السينمائي: قعدتي في البيت أحسن من هجوم الجمهور

منى زكي
منى زكي
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دخلت الفنانة منى زكي، في نوبة بكاء خلال تواجدها بإحدى فعاليات مهرجان البحرين السينمائي، بعدما استعادت مع الجمهور بعض اللحظات المؤثرة التي حدثت لها مؤخرًا ودخلت على إثرها في نوبات اكتئاب.

وخلال حضورها جلسة نقاشية حول المرأة في صناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي، قالت منى زكي: "ممكن أقعد في البيت بالأربع والخمس سنين بسبب اللي حصلي وبتبقى أقسى اللحظات، قعادك في البيت مضطرة؛ بتمر بمراحل كتير اكتئاب وانهيار ومحاولة استيعاب إن في حاجات في الدنيا غير الشيء دا".

كما وجهت منى زكي الشكر لزملائها في الوسط الفني على الدعم الذي قدموه لها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "بشكر كل زمايلي الفنانين اللي وقفوا جمبي في اللحظات الصعبة اللي مريت بيها، شكرًا مليون مرة".

https://x.com/stvcinematk/status/1853459890083164540?t=4W7ulKC_YOrwekQOID-fqw&s=19

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