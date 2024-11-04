إصابات جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين غرب مخيم النصيرات وسط غزة

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار تجاه المواطنين الموجودين في منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين نُقلا إلى مستشفى العودة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43،374، وإصابة 102،261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.