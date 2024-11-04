الانتخابات الأمريكية 2024.. توقعات بأن تقود عوائد السندات تحركات الأسهم بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

اتفق الاستراتيجيون الاقتصاديون في بنكي "جي بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي" الأمريكيين على أن عائدات السندات ستحدد اتجاه مسار الأسهم الأمريكية في أعقاب الانتخابات الرئاسية المقررة غدًا الثلاثاء.

وقال فريق بنك مورجان ستانلي، في مذكرة أوردتها شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية اليوم الاثنين إن فوز المرشح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية مع اكتساح الجمهوريين للكونجرس بعد تحركات محدودة في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بسبب توقعات تحسن النمو الاقتصادي، من شأنه أن يكون أمرًا إيجابيًا بالنسبة للأسهم.

وأضاف الفريق أنه في حال ارتفعت عائدات السندات بصورة ملموسة بسبب مخاوف إزاء التوقعات المالية، فإن أسواق الأسهم - مع ذلك - من شأنها أن تشهد تحركًا بعيدًا عن المخاطر.

كما ينصح فريق بنك "جي بي مورجان" مستثمري الأسهم بمراقبة سوق السندات عن كثب.

وأوضح الاستراتيجيون أنه بينما قد تشهد الأسهم انتعاشًا مفاجئًا في حالة فوز ترامب، فإنه من المحتمل أن تعتمد استدامة التحرك الصعودي على حجم استجابة عائدات السندات.. فيما أشاروا إلى إنه في حال فازت المرشحة، كامالا هاريس، فإن حالة عدم اليقين بشأن مسار الضرائب على الشركات سوف تزداد على المدى القريب، رغم أن الأسهم قد تجد الدعم في الأمد المتوسط ​​من انخفاض مخاطر التعريفات الجمركية.