غدا.. قافلة خدمات متكاملة بقرية البستان بالمبادرة الرئاسية "بداية" في البحيرة

تنطلق غدا الثلاثاء 5 نوفمبر، قافلة خدمات موسعة بقرية البستان بالدلنجات بمحافظة البحيرة، في اطار المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان المصري، وضمن جهود المحافظة لتعزيز التنمية البشرية والمجتمعية، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتسهيل وصول الخدمات إليهم في أماكنهم.

وتبدأ فعاليات القافلة، من الساعة التاسعة صباحًا بجوار الوحدة الصحية بالقرية، ويتم خلالها توفير العديد من الخدمات في مختلف القطاعات، حيث تتضمن خدمات صحية شاملة من خلال مديرية الصحة بالبحيرة، وكذا بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وخدمات استعلام التضامن الاجتماعي، بالإضافة الى خدمات المكتبة المتنقلة التي تقدمها مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالإضافة الى سيارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي(المياه في خدمتك) والتي تقدم خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع، وإتمام التعاقدات من داخل السيارة.

كما تتيح إمكانية تقديم خدمات مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم موظفو خدمة العملاء بتيسير الإجراءات لهم في أماكنهم، بالإضافة الي تقديم العديد من الأنشطة، منها ورش عمل للأطفال، وفعاليات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

كما تشهد القافلة توفير سيارات التموين المحملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة ومنتجات عالية الجودة، مما يسهم في تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين.

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المجتمعي، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.