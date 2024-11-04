الأنبا ميخائيل يترأس اجتماع كهنة حلوان والمعصرة

عقد مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، اجتماعهم الدوري، بكنيسة العذراء بحلوان، مقر الإيبارشية، بحضور الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.

ألقى الأنبا ميخائيل، خلال اللقاء كلمة روحية بعنوان "احتياج الله للإنسان"، كما أثنى على تواجدهم بمؤتمر "خدام الطفولة الأول" الذي نظمته الإيبارشية خلال الفترة الماضية.

وشهد اللقاء الإعلان عن تأسيس بعض اللجان بالإيبارشية وهي لجنة مرحلة المراهقة، ولجنة إعداد الخدام، ولجنة العضوية الكنسية، كما تضمن مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، القس دميان سمير، كاهن كنيسة الشهيد مار مينا العجائبيم بالزوايدة، التابعة لإيبارشية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس بمحافظة قنا، والذي توفي إثر حادث أليم، عن عمر ناهز 47 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية بلغت 20 شهرًا فقط.