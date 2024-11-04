مضاد حيوي طبيعي.. 9 أطعمة تواجه نزلات البرد الموسمية

مع تبدل الفصول وتغير الطقس، يصبح الجسم بحاجة إلى دعم إضافي لتعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد الموسمية، وتعتبر مجموعة فيتامينات "ب" من العناصر الغذائية الأساسية لتحفيز الطاقة وتحسين وظائف الجهازين المناعي والهضمي، مما يساعد الجسم على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يوفر فيتامين "ب" دعماً متكاملاً للصحة بفضل دوره في تعزيز النشاط وإمداد الجسم بالطاقة الضرورية.

وتقدم لكم "البوابة نيوز" قائمة بأبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" التي يُنصح بتناولها خلال هذه الفترة لدعم المناعة وتعزيز وظائف الجسم، وفقًا لما تم نشره بموقع "Healthline " الطبي، حيث تُعد هذه الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" دعامة غذائية متكاملة لدعم المناعة والجهاز الهضمي، ما يمنح الجسم مقاومة أفضل خلال فترات تغير الطقس، ويعزز من قدرته على مواجهة نزلات البرد الموسمية.

1- الحبوب الكاملة: تُعد الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان مصادر غنية بفيتامينات ب1، ب3، وب6، وتساهم هذه الحبوب في استقرار مستويات السكر في الدم وتمنح الجسم شعورًا بالشبع لفترات أطول، مما يساعد على التحكم في الطاقة وتعزيز الأداء اليومي.

2- الخضروات الورقية الخضراء: مثل السبانخ والكرنب، التي تحتوي على فيتامين ب9 (حمض الفوليك)، الضروري لصحة الخلايا والمناعة، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

3- البقوليات: تضم البقوليات، مثل العدس والفاصوليا، مجموعة فيتامينات ب1 وب6، ما يساعد على دعم طاقة الجسم وصحة القلب عبر تحسين مستويات الكوليسترول وتعزيز الشعور بالشبع.

4- المكسرات والبذور: مثل اللوز وبذور عباد الشمس، التي تحتوي على فيتامينات ب1، ب2، وب6، إلى جانب الدهون الصحية والبروتينات التي تدعم الجسم بجرعة طاقة سريعة.

5- البيض: يُعد البيض مصدراً غنياً بفيتامينات ب، بما في ذلك ب2 وب12، التي تدعم صحة الدماغ وترفع مستويات الطاقة، ما يجعله وجبة مثالية لتعزيز التركيز والنشاط.

6- منتجات الألبان: مثل الحليب والزبادي، الغنية بفيتامينات ب2 وب12 والكالسيوم، مما يساهم في تحسين الهضم ودعم مستويات الطاقة.

7- الأسماك الدهنية: كالسمك السلمون والتونة، التي تحتوي على ب3 وب12، إضافة إلى أحماض أوميجا 3 التي تعزز مناعة الجسم وتحسن المزاج.

8- اللحوم والدواجن: توفر اللحوم والدواجن فيتامينات ب3، ب6، وب12، التي تدعم صحة الجهاز العصبي وتمنح شعوراً بالشبع وتزود الجسم بالطاقة.

9- الموز: يعتبر الموز مصدراً ممتازاً لفيتامين ب6، الذي يلعب دورًا في تحسين الحالة المزاجية واستقرار مستويات السكر في الدم، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمنح الجسم طاقة إضافية.