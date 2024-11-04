الجيش الباكستاني يحبط محاولة تسلل مسلحين من أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، أن قواته الأمنية قتلت ستة من المسلحين في عمليتين منفصلتين بإقليم خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش، استهدفت قوات الأمن في العملية الأولى موقعًا للمسلحين في منطقة وزيرستان الشمالية، حيث جاءت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن القضاء على أحد المسلحين.

أما في العملية الثانية، التي جرت في منطقة وزيرستان الجنوبية، فقد تمكنت القوات من إحباط محاولة تسلل قامت بها مجموعة من المسلحين القادمين من الأراضي الأفغانية، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين.