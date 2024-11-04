محافظ الفيوم يتابع الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن فعاليات مبادرة "بداية"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود وأنشطة المديريات والقطاعات المختلفة، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الماضي.

ففي إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، نظم فرع ثقافة الفيوم، عدة محاضرات وورش عمل ولقاءات ثقافية، حيث تم تنظيم عدة محاضرات بعنوان "المواطنة من منظور إسلامي" بمكتبة الفيوم العامة، و"المشروعات القومية" بمكتبة منية الحيط مركز اطسا، و"تنمية الأفكار وكيفية إدارة الوقت" بمكتبة النزلة، و"تحسين سلوك الطفل" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، و"النيل شريان حياة" بمكتبة الفيوم العامة، كما تم عقد حوار مفتوح عن أهمية الأمانة، وورشة حكي عن قصة العطف على الفقير، ومسابقات ثقافية وترفيهية.

ونظم فرع هيئة الثقافة، ورشه فنية عن النيل ببيت ثقافة طامية، وورشة رسم حر بمكتبة سنورس، وورشة حكي بعنوان "العاصمة الإدارية الجديدة مدينة مصرية بمواصفات عالمية" بمكتبة منية الحيط، كما تم تنظيم أنشطة متنوعة "يوم ثقافي" تضمن نشاط سلوكي في المنزل، وورشة حكي بعنوان "صور من اكتوبر"، ومسابقات ثقافية للأطفال، واكتشاف مواهب، بمكتبة الفيوم العامة.

وواصلت إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي تلقي شكاوى المواطنين والتدخل لحلها، وتوجيه بعضها للجمعيات الأهلية، كما واصلت إدارة الضمان عملها بملف المساعدات الاستثنائية للحالات الأولى بالرعاية، وقامت الإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز المحافظة بتوزيع عدد 435 فيزا تكافل وكرامة على الحالات المستحقة، وتابعت إدارة الأسرة والطفولة، مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتفقد أحوال الأبناء والاطمئنان على سلامتهم ومتابعة احتياجاتهم، إضافة إلى المتابعة المستمرة لهم داخل المدارس، وتنظيم مسابقة "الأب القدوة"، وتقديم الدعم اللازم للأمهات المسنات وتوصيلهن إلى مطار القاهرة لآداء العمرة والاطمئنان عليهن.

كما قامت إدارة الخدمة العامة بتنظيم ندوة بالتنسيق مع برنامج "مودة القومي" لمكلفي الخدمة العامة، وقام فرع المؤسسة العامة للتكافل بصرف عدد 35 مساعدة اجتماعية للمرضى، كما قام فريق التدخل السريع ببحث شكوى مواطن مشرد والعمل على حلها، وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم العديد من الخدمات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، حيث قامت جمعية تنمية المجتمع ببطن اهريت بتوزيع وجبات الطعام على الأسر الأولى بالرعاية، وقامت جمعية"ابدأ بنفسك" بالتعاون مع جمعية "مصر الخير" بتوزيع عدد 400 وجبة مطهية لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى أبشواى المركزي، وقامت جمعيه "فداكي يا مصر" بتدريب السيدات علي المشروعات الصغيرة "مشروع حلويات"، كما تم توقيع برتوكول تعاون مع جمعية "سيدات الفيوم"لتنظيم دورات تدريبية فى مجالات التنمية المختلفة، وبالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، وكلية الخدمة الاجتماعية تم وضع خطة للتدريب الميداني لطلاب البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، لتدريبهم على كافة مجالات التنمية الاجتماعية.

وتحقيقاً لمحور بناء الإنسان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، نظمت مديرية أوقاف الفيوم خلال الأسبوع الماضي عدداً من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية على مستوى كافة الإدارات التابعة، فقد نفذت المديرية 70 ندوة للمنبر الثابت بالتعاون بين الأزهر والأوقاف، موضوعها "ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب"، وعدد من الندوات الكبرى ببندر الفيوم بمشاركة وكيل وزارة الأوقاف، كما تم تنظيم 113 ندوة ومجلس علم في موضوع "هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم"، وتنظيم لقاء الجمعة للأطفال بمسجد عليوة بسنهور القبلية بمركز سنورس، وتنظيم لقاء الصحة الإنجابية بمسجد أبو جراب بمدينة الفيوم.

كما تم تنظيم عدد 68 ندوة خلال الأسبوع الدعوي، تناولت "الإيمان وأثره على الفرد والمجتمع"، و"دور المسجد وأثره على الفرد واستقرار المجتمع"، و"صور الإحسان وتطبيقاته في الإسلام"، و"التقوى سبيل النجاة"، وضمن خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله، تم إحلال وتجديد عدد من المساجد، حيث تم افتتاح مسجد معبد بقرية أبو كساة مركز أبشواي، بحضور وكيل الوزارة وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، كما أقيم على هامش الافتتاح مقرأة للأئمة، وبرنامج تثقيفي للطفل، كما تم افتتاح مسجد الحاج علي عوض بعزبة روما قرية الغرق، ومسجد المدينة المنورة بقرية أبو جندير بمركز ومدينة إطسا، وذلك بحضور مدير الدعوة.

فيما قامت إدارة الوعي الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، بتنظيم ندوة وورشة عمل عن المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الفيوم بمعهد فتيات الفيوم الإعدادى، حول دور الوعي الأثري وأهميته التى تسهم بشكل كبير في توعية الأطفال والنشء بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر والمواقع الأثرية والتراثية، وتعزيز الهوية الوطنية ومعرفة تاريخ محافظة الفيوم، كما تم عرض أهم المناطق الإسلامية الأثرية بالمحافظة وإلقاء الضوء على أهميتها التاريخية، كما قامت بتنظيم ندوة بمدرسة طامية الثانوىة بنات حول الكتابة في مصر القديمة، وأدوات الكتابة وأهميتها، ودور العلم وأهميته في نهضة المجتمع، كما تم تنفيذ ندوة وورش عمل فنية عن معالم الفيوم الأثرية والسياحية بمدرسة التمريض بنات.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنفيذ ندوة توعوية بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لنشر الوعي المائي لدى المواطنين وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على مصادرها من التلوث، وكذا الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي وتعريف المواطنين بالمجهودات التي تبذلها الدولة في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن، كما تم تنفيذ ندوة توعوية داخلية للعاملين بالشركة، بمركز التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بمجمع محطات العزب الجديدة، بهدف تحسين الصورة الذهنية للشركة لدى عملائها وكسب رضاهم وثقتهم.

كما قامت الإدارة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة داخل ٢٥٠ مدرسة، لتعريف التلاميذ بمشروع "صحتهم مستقبلهم" والذي يهدف لنشر الوعي المائي وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والتغذية الصحية السليمة، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغيرات المناخية، إضافة إلى التعريف بمبادرة "بداية"، كما تم متابعة حملة غسيل الأسنان التي تم إطلاقها يوم ١٥ أكتوبر الجاري، والتي تستمر ٢١ يوماً متصلة، لحث التلاميذ على المواظبة على غسيل الأسنان والاعتناء بها نهاراً وليلاً، علاوة على تزويد المدارس بالأدوات والخامات اللازمة.

وقامت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بتنظيم ورش عمل بالوحدة المحلية بطبهار التابعة لمركز ـأبشواي، تضمنت ثلاثة محاور أساسية، الاستثمار فى الثروة البشرية، والتعليم والتعلم، ومحور الاتصال والإعلام والتنمية، وضمن محور التعليم والتعلم وبالتنسيق مع مديريتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، وتحت مظلة مبادرة مبادرة "تحدث معه" قامت وحدة السكان بمركز ومدينة يوسف الصديق بتنظيم قافلة لطب الأسنان بمدرسة الرزنة للتعليم الأساسي بقرية المشرك قبلي، وتوعية الطلاب بعدم التسرب من التعليم، والاهتمام بالصحة والرياضة، كما تم توعية أولياء الأمور على ضرورة الاهتمام بالأبناء ومراعاة صحة الطفل منذ ولادته، وفي إطار محور الاتصال والإعلام والتنمية، وضمن مبادرة "ابدأ مستقبلك" تم تنظيم ندوة بمدينة الفيوم، للتوعية بالمشروعات الصغيرة والفرص المتاحة من قبل مديرية العمل، ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، كما تم التوعية بأهمية العمل والمواطنة.

ونظمت مبادرة "مدينة آمنة من العنف ضد النساء"، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، ندوة توعوية بقرية كفور النيل مركز الفيوم، وعدة ندوات بالتنسيق مع مديرية الصحة، وهيئة تعليم الكبار، بقرى كفور النيل مركز الفيوم، وشكشوك مركز أبشواي، وقصر الجبالي مركز يوسف الصديق، وفيديمين مركز سنورس، إضافة إلى ندوة بالتنسيق مع مديرية الصحة بقرية كفر محفوظ مركز طامية، وندوة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بقرية شكشوك مركز أبشواي.

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