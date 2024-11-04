محافظ الأقصر يزور دير مارجرجس بالرزيقات بأرمنت.. صور

استقبل دير الشهيد مار جرجس بالرزيقات بمدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء الاحتفال بمولد مارجرجس الذي يحل في شهر نوفمبر كل عام.

كان في استقبال المحافظ، كلا من القمص توماس الرزيقي، والقمص شنوده الرزيقي، والقمص إسحق الرزيقي، والقمص فام الرزيقي، حيث ناقشوا مع المحافظ التجهيزات النهائية لبدء الاحتفالات التي من المقرر أن تنطلق يوم 10 نوفمبر وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وكانت سلطات محافظة الأقصر قد استعدت لاحتفالات مولد القديس مارجرجس الروماني بالرزيقات بمركز أرمنت، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في مرافق الصحة والحماية المدنية وتوفير العديد من سيارات الإسعاف والمطافئ تحسبا لأي طوارئ.

رافق المحافظ خلال زيارته للدير، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز أرمنت، واللواء مهندس احمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية.

دير مارجرجس بجبل الرزيقات يعلن عن استقبال الزوار وبدء التخييم

وكان دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، قد أعلن عن إستقبال الزوار يومياً خلال فترة أحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وذلك في الفترة من 10 نوفمبرالجاري ويستمر الاحتفال بدير مارجرجس في جبل الرزيقات لمدة 6 أيام، حتي 16 نوفمبر لعام 2024، وتم الإعلان عن المبيت اليومي بالدير والتخييم داخل وخارج الدير.

زيارة دير مارجرجس (1)

زيارة دير مارجرجس (2)

زيارة دير مارجرجس (3)

زيارة دير مارجرجس (4)

زيارة دير مارجرجس (5)

زيارة دير مارجرجس (6)

زيارة دير مارجرجس (7)

زيارة دير مارجرجس (8)