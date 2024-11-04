ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الروسي يجتمع مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الإثنين/ مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي ون هوي؛ التي تقوم بزيارة عمل إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إن الرئيس بوتين اجتمع مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

يُشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرحت - في وقت سابق - بأن زيارة تشوي إلى روسيا تأتي في إطار لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين تنفيذا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة خلال القمة التاريخية بين زعيمي البلدين، التي عُقدت في بيونج يانج يونيو الماضي.

 

بوتين كوريا الشمالية روسيا