الرئيس الروسي يجتمع مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الإثنين/ مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي ون هوي؛ التي تقوم بزيارة عمل إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إن الرئيس بوتين اجتمع مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

يُشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرحت - في وقت سابق - بأن زيارة تشوي إلى روسيا تأتي في إطار لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين تنفيذا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة خلال القمة التاريخية بين زعيمي البلدين، التي عُقدت في بيونج يانج يونيو الماضي.