سوريا: هجوم إسرائيلي من الجولان على مواقع مدنية جنوب دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن طائرات إسرائيلية نفذت، يوم الاثنين، هجمات جوية على مناطق تقع جنوب العاصمة دمشق، مستهدفة مواقع وصفها التقرير بأنها "مدنية"، وأشارت إلى أن الضربات أسفرت عن أضرار مادية دون توضيح طبيعة المواقع المتضررة.

بحسب مصدر عسكري نقلت عنه الوكالة، فقد جرى الهجوم عند الساعة الخامسة مساءً و18 دقيقة بالتوقيت المحلي (جرينتش+2)، حيث أُطلقت الهجمات الجوية من جهة هضبة الجولان الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، موجهةً نحو بعض الأهداف الواقعة جنوب العاصمة.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا بسماع انفجارات قوية في محيط دمشق، فيما أظهرت التقارير الأولية أن الضربة الجوية الإسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة، حيث تواصل فرق الطوارئ متابعة الوضع وتحري تفاصيل الأضرار الناتجة عن القصف.