اليوم.. انطلاق فعاليات بورصة لندن السياحية بمشاركة مصر

تنطلق بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ 43 للمعرض السياحي الدولي WTM London 2024، والذي يُعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، وتشارك به هيئة تنشيط السياحة المصرية بجناح على مساحة 800 متر مربع.

ويفتتح الجناح المصري صباح اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والذي صرح لدى وصوله لندن أمس، بأن الوزارة تحرص على المشاركة في هذا المعرض باعتباره أحد أهم البورصات السياحية المهنية على مستوى العالم والذي تحرص مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار على المشاركة فيه سنوياً، ولا سيما في ظل كون السوق البريطاني أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وثمن فتحي التواجد السياحي المصري الرسمي في مثل تلك المحافل والمناسبات السياحية الدولية بما يساهم في عقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية الهامة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والتعرف بصورة أقرب على مطالب منظمي الرحلات وشركات الطيران المختلفة التسويقية والترويجية ومقترحاتهم بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة.

ومن المقرر أن يعقد فتحي مجموعة واسعة من اللقاءات الرسمية مع نظرائه من الدول العربية والأوروبية، بإلإضافة إلى مجموعة من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق البريطاني، بجانب عقد مؤتمر صحفي وعدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية.

وعلى هامش فعاليات المعرض، يشارك الوزير في فعاليات القمة الوزارية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع مجلس السفر والسياحة العالمي الـ WTTC.

وتشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات هذا المعرض بجناح مساحته 800 متر مربع، يضم 80 مشارك من بينهم 38 شركة سياحة و38 فندق، بالإضافة إلى شركتين طيران، إلى جانب مشاركة محافظة البحر الأحمر وجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض الـ WTM السياحي الدولي يحظى بحضور كبرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وهو ما يجعل منه منصة رئيسية لالتقاء متخذي القرار في مجال السياحة والسفر، وعدد كبير من المهنيين والمتخصصين حول العالم.

وقد شهد المعرض العام الماضي مشاركة نحو 43,000 مشارك من 184 دولة من مختلف أنحاء العالم بزيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2022، وذلك إلى جانب التغطية الإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاده.