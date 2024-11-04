الأربعاء.. طرح فيلم "Heretic" بالسينمات المصرية

تستقبل صالات السينما المصرية، الأربعاء المقبل، فيلم التشويق والإثارة النفسية المنتظر “Heretic” للنجم هيو جرانت.

ويترقب قطاع كبير من عشاق السينما هذا العمل، كونه يأتي من صناع فيلم الرعب الشهير “A Quite Place”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في 2018. كما يمثل الفيلم عودة مختلفة للنجم هيو جرانت، الذي يدخل تحدي تمثيلي جديد بعيدًا عن أدوار الرجل الرومانسي الرقيق.

الفيلم من إخراج سكوت بيك، وبريان وودز، في إطار من الرعب والتشويق، يتبع العمل قصة امرأتين من ديانتين مختلفتين يجدان أنفسهما في مطاردة بمنزل رجل غريب.