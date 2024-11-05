ليفربول يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام باير ليفركوزن بدوري الأبطال

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، نظيره باير ليفركوزن الألماني، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل الانفراد بالصدارة ولو بشكل مؤقت، حيث يحتل فريق ليفربول الوصافة بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط من الثلاث جولات، وبفارق الأهداف فقط عن المتصدر أستون فيلا.

بينما يتواجد ليفركوزن في المركز السادس بـ7 نقاط، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وموناكو وستاد بريست.

ويبحث الفرعون المصري، لاستعادة أمجاده الأوروبية، والتسجيل في تلك المواجهة، ومواصلة كتابة التاريخ والأرقام القياسية.