رئيس مدينة سمالوط يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة نظام الكارتة المجمعة

تابع اليوم الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بسمالوط، ويرافقه حمادة جمعة مدير إدارة المواقف والنقل وبالتنسيق مع وحدة مرور سمالوط ومباحث المرور، حيث تم متابعة مواقف سمالوط المنيا ، و تم إيجاد حلول لتكدس الطلاب والمواطنين على المواقف في ساعات الصباح المبكرة، حيث تم الاستعانة بالاتوبيسات الخاصة بمكاتب الرحلات، والنقل الجماعى.

حيث قام رئيس المركز بمقابلة بعض السائقين وأكد عليهم بالالتزام بتحصيل الكارته المجمعة، والالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير ،وقام سيادته بشرح وافي لنظام الكارته

وفي سياق متصل تابع الدكتور رئيس المركز العمل بنظام الكارتة المجمعة المعمول بها، مكلفاً السادة نواب رئيس المركز و سكرتير المركز بالتنسيق مع رؤساء القرى ومتابعة العمل بمواقف سيارات الأجرة كل حسب التكليف المسند إليه، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة تعريفة الركوب المقررة.