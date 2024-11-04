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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إطلاق البوستر التشويقي لفيلم الهنا اللي أنا فيه

الهنا اللي أنا فيه
الهنا اللي أنا فيه
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أطلقت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لفيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وذلك استعداداً لطرح الفيلم قريباً في السينمات.

ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.

ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وأفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز

الهنا اللي أنا فيه كريم محمود عبد العزيز دينا الشربيني ياسمين رئيس