ريال مدريد يبحث عن استعادة الثقة أمام ميلان بدوري الأبطال

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره ميلان الإيطالي، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

وتعتبر تلك المباراة من أكثر المباريات التي تحمل بين طياتها التاريخ، حيث توج كلًا من الفريقين بـ 22 لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن حمل ريال مدريد اللقب 15 مرة، وميلان 7 مرات.

ويسعى كل فريق لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد النتائج الغير مرضية لهما في الدوريات المحلية، خاصة الفريق الملكي الذى تلقى هزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره.

ولم تكن بداية الفريقين في تلك المسابقة مرضيه، حيث يتواجد الريال في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط حصدها من الفوز بمباراتين، والخسارة في واحدة، فيما يقبع ميلان في المركز الـ25، برصيد 3 نقاط حصدها من الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين.

وستكون تلك المباراة صعبه نفسيًا على المدرب الإيطالي كارلو أنشيولتي، عندما يقود ريال مدريد لمواجهة فريقه القديم ميلان، الذى حضر تحت إدارته الفنية لاعتلاء منصات التتويج.

وسيسعى الريال لاستعادة قوته من أجل إعطاء الثقة لجماهيره، خاصة بعد الفوز الكبير على بوروسيا دورتموند بـ 5 أهداف مقابل هدفين، وسيعمل الفريق بكل قوته للفوز على ميلان من أجل العودة لدائرة المنافسة على المراكز التي تؤهل بشكل مباشر لدور الـ16.