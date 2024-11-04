محافظ الأقصر يطالب باستكمال بروتوكول حصر وميكنة أملاك الدولة

طالب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، باستكمال بروتوكول حصر وميكنة أملاك الدولة المبرم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة الأقصر منذ عام ٢٠١٢، واستلام كافة الأعمال التي تمت لحصر أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة للحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل في المشروعات الخدمية والاستثمارية وتحصيل مستحقات الدولة.

محافظ الأقصر يلتقي وفدا من الهيئة المصرية العامة للمساحة

جاء ذلك خلال لقاء المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، مع وفدا من الهيئة المصرية العامة للمساحة، لمتابعة أعمال التقنين طبقا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ من معاينات على الطبيعة ورفع الاحداثيات وصولا إلي التعاقد مع المواطنين.

ضم الوفد، المهندسة هويدا النوبي يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وأحمد عزب مدير مكتب رئيس هيئة المساحة، والمهندس عيد الحكيم رسلان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مصر العليا، والمهندس أشرف المفتي مدير عام مديرية المساحة بالأقصر، وحضر اللقاء المهندسة هناء العربي من المكتب الفني للمحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية.

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