أشهرهم الحمل.. 6 أبراج شعارها "القهوة أولًا"

تُعد مشروبات الكافيين، مثل القهوة والشاي، جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي للعديد من الأشخاص، فهي ليست مجرد مشروبات، بل أدوات أساسية لضبط المزاج والتركيز.

البعض يبدأ يومه بفنجان من القهوة لدرجة أن اليوم لا يبدأ إلا به، حيث يُعتبر الكافيين جرعة النشاط والطاقة التي يحتاجونها للتفاعل مع محيطهم، وتختلف رغبة الأفراد في تناول هذه المشروبات باختلاف شخصياتهم واحتياجاتهم، بل ويتأثر الأمر أيضًا بتأثيرات الأبراج.

الأبراج الأكثر شغفًا بالقهوة وسبب ارتباطها بها

1- برج الحمل:

يتميز مواليد برج الحمل بطاقتهم العالية وحماسهم الدائم، وهو برج ناري يُعرف بتقلب مزاجه، لذا يجد الحمل في فنجان القهوة أو الشاي الأخضر ملاذًا يساعده على الحفاظ على نشاطه ورفع مستوى طاقته، مما يدعم حماسه وسرعته في العمل والتفكير.

2- برج الجوزاء:

نظرًا لطبيعته المتقلبة، يحتاج الجوزاء إلى مشروب يساعده على ضبط مزاجه، ويجد ضالته في القهوة، ويؤمن مواليد الجوزاء أن القهوة ليست مجرد مشروب، بل وسيلة لتحفيز إبداعهم ورفع مستوى تركيزهم، ما يجعلها جزءًا من روتينهم لضبط انسيابية أفكارهم.

3- برج السرطان:

يميل السرطان إلى العاطفة ويحرص على تحسين مزاجه، لذلك يُعتبر من محبي القهوة، حيث يفضلها ممزوجة بالحليب، ما يمنحه دفعة من الطاقة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات اليومية.

4- برج الأسد:

يعرف الأسد بثقته العالية في نفسه وحماسته الشديدة، ما يجعله بحاجة مستمرة إلى ما يعزز طاقته الإيجابية، ويعتبر الأسد القهوة بلمساتها الفريدة ونكهات التوابل الخاصة وسيلة لتحفيز نشاطه، لذا يحافظ على تناولها بانتظام.

5- برج العذراء:

يميل العذراء إلى التركيز الشديد والدقة في أداء مهامه، لذا يُفضل القهوة التركية التي تساعده على العمل بكفاءة وإنتاجية عالية، فبالنسبة له، القهوة ليست فقط مشروبًا، بل شريك يدعم مسيرته العملية.

6- برج الميزان:

يقدّر الميزان التواصل الاجتماعي والنقاشات المثيرة، ويجد متعته في تناول القهوة المثلجة بنكهة الفانيليا أو الشاي بنكهة الليمون، ما يعزز روح المشاركة لديه ويدعمه في تفاعلاته الاجتماعية الممتعة.