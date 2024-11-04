للأمهات.. مخاطر تناول الرضع للسكريات وتوصيات طبية صارمة

يُعتبر السكر مكونًا غذائيًا أساسيًا لجسم الإنسان، إلا أنه ذو حدين؛ فعند الإفراط في تناوله قد يتحول إلى "سمّ" يهدد الصحة، وخاصة صحة الأطفال الرضع، ومع تزايد اهتمام الأمهات بصحة أطفالهن، تبرز أسئلة حول مدى سلامة إدخال السكر إلى نظامهم الغذائي، وتقدم لكم “البوابة نيوز” في هذا التقرير، تأثير السكر على صحة الرضع، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا".

توصيات طبية صارمة للرضع

يؤكد الأطباء على ضرورة تجنب إطعام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة أي أطعمة مضاف إليها السكر، بما في ذلك مشروبات الفاكهة والعسل والمحليات الصناعية، كما أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بضرورة أن يمتنع الأطفال تحت سن الثانية عن استهلاك السكر أو أي منتجات تحتوي على سكر مضاف، مشيرة إلى مخاطر صحية كبيرة قد تنتج عن ذلك، فالإفراط في استهلاك السكر قد يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، أبرزها:

تسوس الأسنان: يعتبر السكر من المسببات الرئيسية لتسوس الأسنان عند الأطفال.

السمنة المفرطة: يزيد السكر من خطر الإصابة بالسمنة، والتي بدورها ترفع احتمالات الإصابة بأمراض صحية خطيرة في المستقبل.

الإصابة بالسكري: يعزز استهلاك السكر بكثرة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويقلل من القيمة الغذائية للطعام.

التسمم الغذائي: في حالات نادرة، قد يؤدي تناول السكر والعسل إلى تعرض الرضع للتسمم الغذائي، وذلك بسبب بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" الموجودة في بعض أنواع السكر والعسل، والتي يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا قد يكون قاتلًا.

الآثار الجانبية للسكر على الرضع

يؤثر السكر بشكل سلبي على وزن الرضع ونموهم الطبيعي، كما قد يؤدي إلى ظهور الحساسية الغذائية لديهم، حيث يحتوي السكر والعسل على مواد قد تسبب تحسسًا عند بعض الأطفال، ما ينعكس على صحتهم سلبًا ويسبب مضاعفات غير محمودة، ومن الآثار الجانبية الأخرى لتناول السكر، زيادة الكحة والسعال بين الرضع، وهو ما يزعج الطفل والأم على حد سواء.

بدائل طبيعية آمنة للسكر

بدلًا من السكر، ينصح الخبراء بإدخال بدائل طبيعية وآمنة لحلاوة الطعام المقدم للرضع، مثل مسحوق الموز الخام، وهريس التمر، وهريس التين، وهريس المشمش.،فهذه المنتجات الحلوة طبيعيًا تمدّ الأطفال بالطاقة دون الحاجة إلى السكر المضاف، وتساهم في حماية صحتهم وتعزيز نموهم السليم.