مانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام سبورتينج لشبونة بدوري الأبطال

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا ثقيلًا على نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي، وذلك على ملعب "خوسيه الفالادي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اللقاء وفي جبعته 7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل وحيد، خلال ثلاث جولات.

بينما يدخل أصحاب الأرض سبورتينج لشبونه البرتغالي اللقاء، ومعه نفس عدد نقاط الضيوف، حصدهم من انتصارين وتعادل.

يبحث كل فريق في تلك المباراة لحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين وضعه في جدول ترتيب الفرق داخل البطولة في ظل نظامها الجديد، حيث يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يحتل أصحاب الأرض المركز الثامن، وبنفس عدد النقاط، إلا أن فارق الأهداف لصالح الضيوف.

وستكون تلك المباراة هي الأخيرة للهولندي روبن أموريم في الإدارة الفنية لسبورتينج بالبطولة الأوروبية، بعد انتقاله لتدريب مانشستر يونايتد، والتي سيبحث فيها للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الاستمرار على المنافسة على التأهل للدور التالي.

وعلى الجانب الآخر، يبحث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تفادي تلقي الخسارة الثالثة على التوالي في كل البطولات.

حيث خسر مانشستر سيتي في كأس الرابطة أمام توتنهام بهدفين لهدف، وأمام بورنموث بنفس النتيجة، في بطولة "البريميرليج".