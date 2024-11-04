نائب محافظ سوهاج يشهد مراسم الصلح بين عائلتين بقرية تونس

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ لحضور مراسم إنهاء الخصومة الثأرية والصلح بين عائلتي " آل النواصر ( أبو قريش )"، و " آل العوامة " بقرية تونس بمركز سوهاج.



شهد مراسم الصلح اللواء تامر أبو خطوة مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد ضاحي رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والمستشار حمودة سيد محمود رئيس لجنة المصالحات، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف، والقمص أسانيوس طلعت ممثل الكنيسة، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.



ونقل " عبد الهادي " تحيات وتقدير السيد محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، موجها الشكر لكل من ساهم ولو بكلمة طيبة في إتمام الصلح وظهوره بالمظهر المشرف، مؤكدا على أهمية نبذ الخلافات وإنهاء الخصومات الثأرية، والتحلي بالتسامح والمحبة للتفرغ للبناء والتنمية، واستعرض نائب المحافظ عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق قرية تونس لخدمة أهالي القرية وتلبية احتياجاتهم .



وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بنظام القودة " الكفن "، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.

1000005301

1000005303

1000005305

1000005297

1000005309

1000005307

1000005299

1000005295

1000005289

1000005291

1000005293

1000005287

1000005283

1000005285

1000005277

1000005279

1000005281