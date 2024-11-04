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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشهد مراسم الصلح بين عائلتين بقرية تونس

صلح
صلح
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أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ لحضور مراسم إنهاء الخصومة الثأرية والصلح بين عائلتي " آل النواصر ( أبو قريش )"، و " آل العوامة " بقرية تونس بمركز سوهاج.

شهد مراسم الصلح اللواء تامر أبو خطوة مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد ضاحي رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والمستشار حمودة سيد محمود رئيس لجنة المصالحات، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف، والقمص أسانيوس طلعت ممثل الكنيسة، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

ونقل " عبد الهادي " تحيات وتقدير السيد محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، موجها الشكر لكل من ساهم ولو بكلمة طيبة في إتمام الصلح وظهوره بالمظهر المشرف، مؤكدا على أهمية نبذ الخلافات وإنهاء الخصومات الثأرية، والتحلي بالتسامح والمحبة للتفرغ للبناء والتنمية، واستعرض نائب المحافظ عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق قرية تونس لخدمة أهالي القرية وتلبية احتياجاتهم .

وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بنظام القودة " الكفن "، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.

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اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محافظ سوهاج منطقة سوهاج الأزهرية نائب محافظ سوهاج وكيل وزارة الأوقاف