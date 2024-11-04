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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

السياحة توضع أمام "النواب" حقيقة ما أثير بشأن "أسود قصر النيل"

مجلس النواب
مجلس النواب
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قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية التابع  لوزارة السياحة والآثار، إن ما أثير بشأن طلاء أسدى كوبرى قصر النيل غير صحيح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة  برئاسة النائبة درية شرف الدين (رئيس اللجنة)، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ضحا مصطفى عاصي بشأن تأخر الأعمال بقصر الشناوي - محافظة الدقهلية، وسط حضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلي أن الوزارة عقدت مؤتمرا صحفيا  وردت فى اليوم التالى على كل ما أثير من شائعات ومغالطات بشأن طلاء الأسدين، مشددا على أن ما أثير غير صحيح، ولم توضع أيه مواد أو استخدام الرولة فى عملية الطلاء، إنما جرت عملية غسيل بالصابون المتعادل لإزالة الاتساخات والدهان فقط بمادة شفافة.

مجلس النواب لجنة السياحة والآثار طلاء أسدى كوبرى قصر النيل