منح الباحثة سارة محمود درجة الدكتوراه بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 06:26 م

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة قسم الدراسات النفسية للأطفال بجامعة عين شمس، الرسالة المقدمة من الباحثة سارة محمود أحمد عبدالموجود، للحصول على درجة الدكتوراه تحت عنوان “فاعلية برنامج نفسي موسيقي في تخفيض مستوى التنمر لدى عينة من التلاميذ المتنمرين بالمدارس الإعدادية”.

وأوصت لجنة المناقشة والحكم، التي تشكلت من الأستاذ الدكتور جمال شفيق أستاذ علم النفس الإكلينيكى بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أحمد حسن الليثي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة حلوان، وأ. م. د. نجية إسحق عبدالله، أستاذ مساعد علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس، وأ.د.م. غادة عبد الرحيم علي أستاذ علم التربوي المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، بمنح الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

وأعربت الدكتورة غادة عبد الرحيم، عن سعادتها الغامرة بالمشاركة فى مثل هذه الأعمال الجامعية التى سيكون لها دوره كبير في الحد من مخاطر السلوكيات الضارة بالأطفال والمجتمع مثل التنمر.