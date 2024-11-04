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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي ينهي مواجهة الوصل والسد في دوري أبطال آسيا

فريق السد القطري
فريق السد القطري
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انتهت مواجهة الوصل الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة بتعادل إيجابي 

بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "زعبيل" ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لموسم 2024/2025.

سعى كل فريق لتسجيل هدف مبكر وشهدت المباراة فرصًا ضائعة من الفريقين 

وتمكن الوصل من افتتاح التسجيل في الدقيقة 29 بفضل تسديدة قوية من ألكسيس بيريز، ليضع فريقه في المقدمة. ومع محاولات السد المتكررة للتعادل قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهي  بتقدم الوصل 1-0.

في الشوط الثاني، كثف السد من هجماته ونجح في تحقيق التعادل في الدقيقة 61 عبر رأسية متقنة من المدافع المغربي رومان سايس واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

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