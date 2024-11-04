ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتشار مرض الجرب بين المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، اليوم الاثنين، انتشار مرض الجرب، المعروف بالسكايبوس، بين صفوف المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك أنه: "من بين 35 معتقلا تمت زيارتهم من قبل المحامين في الأيام الماضية، منهم 25 مصابون بمرض الجرب".

وذكر البيان "جميع من تمت زيارتهم خرجوا للزيارة وهم معصوبو الأعين، ومقيدو الأطراف، وجميعهم تعرضوا لعمليات إذلال، وتنكيل، من خلال عملية سحب مهينة تتم بحقهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم حتى الخروج من القسم".

ؤون الأسرى والمحررين الأسرى الفلسطينيين الأسرى والمحررين المعتقلين الفلسطينيين هيئة شؤون الأسرى والمحررين