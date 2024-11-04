انتشار مرض الجرب بين المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب

أعلنت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، اليوم الاثنين، انتشار مرض الجرب، المعروف بالسكايبوس، بين صفوف المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك أنه: "من بين 35 معتقلا تمت زيارتهم من قبل المحامين في الأيام الماضية، منهم 25 مصابون بمرض الجرب".

وذكر البيان "جميع من تمت زيارتهم خرجوا للزيارة وهم معصوبو الأعين، ومقيدو الأطراف، وجميعهم تعرضوا لعمليات إذلال، وتنكيل، من خلال عملية سحب مهينة تتم بحقهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم حتى الخروج من القسم".