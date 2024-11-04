الانتخابات الأمريكية.. تفاصيل استطلاعات الرأي الأخيرة قبيل انطلاق سباق البيت الأبيض

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن استطلاعات الرأي في بنسلفانيا الأمريكية تميل إلى التعادل بين مؤيدي دونالد ترامب وكامالا هاريس، موضحًا: "التعادل هنا سيد الموقف".

وأكد جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى إذا ما قلنا إنّ هناك استطلاع رأي يمنح أفضلية لترامب بنسبة 1% أو بفارق نقطة مئوية عن هاريس أو العكس، فهو يعني أيضا التعادل، لأن هذا الاستطلاع يقع ضمن هامش الخطأ المعروف في استطلاعات الرأي الذي يقدر ما بين 3% إلى 4%".



وذكر، أنّ مظاهر التأييد في هذه الولاية منقسمة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب بالتوازي، لافتًا، إلى أنّ المواطنين الموجودين في الشوارع بهذه الولاية بعضهم يتحدث بعنف وقوة بسبب تأييدهم لترامب، والبعض الآخر يؤيد بقوة أيضًا كامالا هاريس.



