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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى جمصة تستقبل أحدث جهاز أشعة مقطعية من وزارة الصحة

اثناء استلام جهاز
اثناء استلام جهاز الأشعة
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الإثنين عن وصول أحدث جهاز مقطعية لمستشفى جمصة .
وأضاف مدكور أن ذلك يأتى استمرارا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين و رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة .
وفي سياق ذلك أعرب وكيل الوزارة  نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية و مستشفياتها عن شكره وتقديره إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة و الدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة والدكتورة سهام السعدني مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر  .
 

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الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء الصحة بالدقهلية جهاز أشعة مقطعية مديرية الشئون الصحية بالدقهلية مستشفى جمصه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية