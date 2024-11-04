مستشفى جمصة تستقبل أحدث جهاز أشعة مقطعية من وزارة الصحة

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الإثنين عن وصول أحدث جهاز مقطعية لمستشفى جمصة .

وأضاف مدكور أن ذلك يأتى استمرارا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين و رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة .

وفي سياق ذلك أعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية و مستشفياتها عن شكره وتقديره إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة و الدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة والدكتورة سهام السعدني مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر .



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