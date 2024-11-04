تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسله عن التشكيل الرسمي لفريق الأهلي السعودي لمواجهة فريق الشرطة العراقي، وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقام المباراة مساء اليوم الإثنين على ملعب "الملك عبدالله الدولي".

وستبدأ المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يُذكر أن الأهلي السعودي يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الشرطة العراقي المركز التاسع برصيد نقطتين فقط.

تشكيلة الأهلي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

الدفاع: سعد بالعبيد، روجير إيبانيز، ريان حامد، علي مجرشي.

الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، جابري فيجا.

الهجوم: رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، فراس البريكان.