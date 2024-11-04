فيديو.. فيفي عبده تعلم حبيبة نيمار جملتها الشهيرة "خمسة مواه"

تصدرت الفنانة فيفي عبده، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لها مع "برونا بيانكاردي" حبيبة اللاعب البرازيلي نيمار خلال حضورها حدث في العاصمة السعودية، الرياض وتواجد الاثنين داخل الحدث.

نشرت فيفي عبر الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستجرام، ولفت انتباه المتابعين الموقف الطريف الذي جمعها بعارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي، حبيبة لاعب كرة القد البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تحاول ان تعلم برونا كلمتها الشهيرة "خمسة مواه"، وبدت عارضة الأزياء الشهيرة تتفاعل معها بشكل طريف، فيما حاولت الأخيرة أن تعلم فيفي قول العبارة باللغة البرتغالية واعجب الجمهور بالفيديو والموقف الذي ظهرا فيه الثنائي بشكل مضحك ولطيف.

لينك الفيديو:

https://www.instagram.com/reel/DB6vN0_id3J/?igsh=Y2dkZGNvOXQ5enZj