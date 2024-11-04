حصول الباحثة أسماء عبدالمقصود على درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي

الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 05:59 م

حصلت الباحثة أسماء عبدالمقصود على درجة الدكتوراه في التربية من قسم علم النفس التربوي بجامعة دمنهور، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالتها بعنوان "الكفاءة التفسيرية لنموذج توجهات الإنجاز لدى الموهبين والعاديين من طلاب المرحلة الثانوية".

تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتورمحمود فتحي عكاشه، والأستاذ الدكتور عادل السعيد البنا، والأستاذ الدكتور طلعت كمال الحامولي، والأستاذ الدكتور عادل عبد المعطي الأبيض، والدكتور محمد السعيد أبو حلاوة، والدكتورة أماني فرحات عبد المجيد.

وأثنت اللجنة على موضوع الرسالة وأوصت لجنة الحكم والمناقشة، بتداول الرسالة عبر الجامعات.