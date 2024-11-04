الانتخابات الأمريكية 2024.. تفتت في أصوات الجالية العربية بولاية ميتشجان

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ولاية ميتشجان الأمريكية من الولايات المهمة في السباق الانتخابي بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، إذ ترجع أهميتها إلى أنها الآن متأرجحة بعدما كانت منذ سنوات بعيدة ديموقراطية الهوى أو ولاية زرقاء.

وأضاف "نور الدين"، خلال تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أصوات العرب والمسلمين تشكل نحو 490 ألف نسمة بولاية ميتشجان، لافتًا إلى أن الوعي السياسي للناخب الأمريكي هو الفاصل في هذه الانتخابات الأمريكية.

وذكر أن ترامب نفذ جولات عديدة في مبدبورن المكتظة تكتظ بالعرب والمسلمين، وهو ما يسهم في كسب الكثير من الأصوات التي تتجه لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.



وواصل: "كان لنا جولات في مراكز الاقتراع بالتصويت المبكر والذي انتهى أمس، وحاول ترامب أن يتقرب من العرب، وهناك تأييد من بعض العرب له، ولكن الإشكالية تكمن في تفتت الجالية العربية بالنسبة للأصوات، وهناك من لا يقتنع بأن ترامب سيفي بوعده".