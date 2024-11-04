مصرع شاب سقطت عليه عارضة مرمى بالغربية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، أثر سقوط عارضة ملعب مركز شباب قرية سجين الكوم التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اخطار من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سجين الكوم بسقوط عارضة ملعب مركز الشباب أثناء تواجد أحد الشباب داخل الملعب .

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و سيارة إسعاف الى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، سقوط عارضة الملعب داخل مركز الشباب بسبب تهالكها وتصادف تواجد عدد من الشباب للعب كورة القدم داخل الملعب، مما أدى إلى وفاة شاب يدعي محمود أحمد البري، طالب بالصف الثالث الإعدادي، من أهالي القرية.

وتم التحفظ علي الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.