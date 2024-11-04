وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بالسويس: هيبة المعلم في المقام الأول

شهدت قاعة مديرية التربية والتعليم بالسويس، اللقاء الأول لـ ياسر محمود محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بقيادات مديرية التربية والتعليم، من مديري عموم التعليم العام، ومديري التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، ومديري الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس، وإدارة الجناين ووكلاؤهم، ومديري الإدارات النوعية من وظائف إشرافية وتخطيط ومتابعة، ومديري المراحل التعليمية و التنسيقات للتعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ومن جانبه أبدى وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بالسويس، سعادته البالغة بتكليف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني له بحمل أمانة التعليم في المحافظة الباسلة ، حيث بدأ اجتماعه بالتعرف علي الحضور وتناقش معهم في ابرز المشكلات والتحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة.

وأكد في اجتماعه أنه من أنصار الحفاظ علي هيبة المعلم والمؤسسة التعليمية في المقام الأول كما أوضح أن مصلحة الطالب والحفاظ على أمنه وسلامته فوق تي اعتبار .

وأوضح أنه علي مسافة واحدة من الجميع، وأن مصلحة العملية التعليمية في المقام الأول، وأن أبناء محافظ السويس الباسلة تستحق منا التقدير والاحترام وبزل الجهد والعطاء.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تعد مرحلة استكشاف، وأنه حريص كل الحرص على اختيار الكوادر البشرية المتميزة ووضعها في مكانها القيادي المناسب عن طريق اللجان المتخصصة في مسابقات محايدة في مواعيدها وتوقيتاتها القانونية.