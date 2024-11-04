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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نور النبوي يشكر علاء مرسي: "اتشرفت إني اشتغلت مع نجم زيك"

نور النبوي والفنان
نور النبوي والفنان علاء مرسي
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وجه الفنان نور النبوي رسالة شكر للفنان علاء مرسي، وذلك بعد مشاركة الأخير له كضيف شرف في مسلسل "٦ شهور"، والمذاع خلال تلك الفترة علي أحد المنصات الرقمية.

رسالة الفنان نور النبوي 

ونشر الفنان نور النبوي علي صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له مع الفنان علاء مرسي، من خلال كواليس العمل.

وعلق الفنان نور النبوي علي الصورة "شرفتنا ونورتنا،متشكر جدا انك جيت علي طول ومتشكر علي حبك وطيبتك يا استاذ، اتشرفت اني اشتغلت مع نجم كبير زيك".

وتابع الفنان نور النبوي منشوره "النجم علاء مرسي ضيف شرف الحلقة ٣ من مسلسل ٦ شهور،. مبسوط قوي إن المسلسل عجبكوا".

تدور أحداث مسلسل"٦ شهور"، حول عالم المبيعات الخاص بمجال العقارات، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي تشويقي.

المسلسل بطولة نور النبوي، مراد مكرم، فريدة رجب، نور إيهاب، مجدي بدر، شريف حافظ، والإخراج مصطفي صولي.

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