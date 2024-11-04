نائب محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير ومستجدات العمل في ملف التقنين ،لتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له

حضر الاجتماع؛ اللواء حازم عزت السكرتير العام،بجانب ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، ضمت:محمود عبدالغفار وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، ثروت محمد ، نيفين محب"لجنة استرداد الأراضي بوزارة المالية"، وفي حضور على يوسف رئيس مدينة بني سويف،ومن الديوان العام :محمد أبو الفتوح مديرعام الشؤون القانونية،عمرو محمود مدير الأملاك،سمر عبد الحميد مدير منظومة تقنين أملاك الدولة ،وبعض المعنيين بالأملاك

ناقش الاجتماع الإجراءات والجوانب الفنية والقانونية حيال بعض الحالات المقدم بشانها طلبات تقنين وآليات التعامل القانوني معها ،بجانب عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف،حيث أشار نائب المحافظ إلى تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل في دورة التقنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف.