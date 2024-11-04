غرفة السياحة: بدء تلقي طلبات تنظيم الحج بعد سداد قيمة الرسوم

طالبت غرفة شركات السياحة، كافة الشركات الراغبة في تنظيم رحلات الحج لموسم 1446 هـ، بسرعة سداد قيمة حجز مساحة بالمشاعر المقدسة وفق الآليات التي وضعتها الغرفة، معلنة أنه سيتم قبول طلبات الشركات لتنظيم الحج على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار بعد سداد قيمة حجز الأرض.

وأفادت في خطاب للشركات اليوم، بأنه يجب سداد قيمة حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) هذا العام، وذلك بعد قيام الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بوضع آلية مستحدثة، تتضمن بعض الإجراءات التي ستقوم بها الشركات لسداد قيمة المساحة المطلوبة بالمشاعر المقدسة.

ويتعين على الشركات رفع قسائم الإيداع الخاصة بمبالغ الأرض على موقع الغرفة الالكتروني، ثم تقوم الشركة برفع طلب تنظيم الحج لموسم 1446 هجرياّ على موقع الادارة المركزية للشركات السياحية وفقا للآلية المعتادة فى هذا الشأن.

كانت الغرفة حددت القيمة المالية التي يجب أن تسددها شركة السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي، حيث ألزمتهم بسداد مبلغ بالريال السعودي وفقاً للمستوي المنفذ من جانبها وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر 2024 وحتى 15 نوفمبر 2024.

وتلتزم الشركات بسداد المبالغ الآتية:

–40 ألف ريال للخمس نجوم

- 30 ألف ريال الاقتصادي

- 20 ألف ريال للبري

علماً بأن الإيداع بعملة الريال السعودي فقط، وبحساب مكتب شئون حج مصر – سياحة (غرفة شركات ووكالات السفر بأحد البنوك.